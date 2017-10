Analisi di Tuttosport sullo spagnolo Suso. Domenica sarà titolare, una grande occasione per tornare in alto nelle gerarchie per l'attacco. L'ex Genoa verrà schierato ancora da seconda punta, con Andrè Silva favorito su Nikola Kalinic per completare il tandem offensivo. Un successo potrebbe dare la svolta per il Milan ma anche per il folletto di Cadice.