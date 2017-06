Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, ormai non ci sono più dubbi: Nikola Kalinic è molto più vicino al Milan che all'Inter, con i nerazzurri che hanno tentato l'inserimento dando vita a un autentico derby. Il Milan con 25 milioni sta per chiudere, "l'affare è a un passo dalla chiusura. E può rientrare Kucka come contropartita", si legge.