Non tramonta in casa Milan l'idea Marco Reus come per la prossima estate, ma il Borussia Dortmund prova a blindare il tedesco. SportBild riporta le dichiarazioni del ds dei gialloneri Michael Zorc: "Capiamo che durante il suo periodo di convalescenza Reus non abbia voluto trattare il rinnovo. Ora intensificheremo i colloqui". Strada in discesa per il prolungamento del contratto (ora in scadenza nel 2019, ndr)? Non esattamente, perché è lo stesso giocatore a manifestare dubbi. Sempre SportBild elenca tutte le perplessità di Reus: quale sarà il prossimo allenatore, se il BVB si qualificherà alla prossima Champions League, quali saranno gli investimenti per migliorare la rosa la prossima estate. Reus vuole vincere titoli e non è certo che questo possa essere possibile a Dortmund: per questo, stando all'autorevole media tedesco, l'esterno offensivo vuole attendere la fine del Mondiale in Russia prima di prendere una decisione definitiva.