Ci siamo, mancano pochi giorni alla data che dovrebbe portare Yonghong Li (tramite il fondo Elliott) ad acquistare il Milan. La data è fissata per il 14 di aprile ma nel frattempo, come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, dagli Stati Uniti arrivano conferme anche su chi farà parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. In particolare, però, il fondo statunitense vorrebbe inserire un tifoso doc del Milan nel cda. Fra i candidati c'è Paolo Scaroni, ex ad di Eni e oggi vicepresidente della banca d'affari Rothschild, Fabrizio Viola, ad della Banca Popolare di Vicenza, Sergio Iasi, ad dell'Interporto Campano, Roberto Italia, partner di Space Holding, e Giovanni Giorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano.