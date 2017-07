Il Genoa resta in vantaggio sull'Atalanta per Gianluca Lapadula. L'attaccante, valutato 15 milioni di euro, è il candidato principale del Grifone per sostituire Giovanni Simeone, sempre più vicino alla Fiorentina. L'Atalanta ha chiesto informazioni per l'ex Pescara, ma il Genoa resta in pole position.