Ha fatto molto rumore la presenza domenica di Han Li a Londra per il match tra Chelsea e Manchester United: in molti hanno collegato questo viaggio alla volontà del dirigente rossonero di vedere da vicino Antonio Conte, accostato con insistenza alla panchina del Milan, ma in realtà il direttore esecutivo del club di via Aldo Rossi è stato nella capitale inglese per alcuni incontri con dei potenziali sponsor. Lo riferisce Tuttosport, che spiega che insieme a lui era presente anche Lorenzo Giorgetti, capo del settore commerciale del Milan.