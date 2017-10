Il Milan è alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico per la prossima stagione. Dal 30 giugno 2018, Adidas dirà addio, costringendo la società rossonera a trovare un nuovo sponsor. In lizza ci sono New Ballance, Under Armour e Puma. Quest'ultima, come ricordano in Inghilterra, è anche sponsor di Sergio Aguero, il Kun del Manchester City accostato al Milan ultimamente. La Puma faciliterà l'affare?