Battista Calabria, papà di Davide, terzino del Milan, tra i migliori in campo ieri sera nella vittoria con la Lazio, parla a Pianetamilan.it: "Noi, come famiglia, siamo contentissimi per lui perchè sta facendo bene il suo lavoro. Questo è quello che probabilmente ogni genitore vorrebbe dal proprio figlio. Sono contento che Davide stia lavorando bene. Personalmente, sono uno che sostiene che i sacrifici, prima o poi, ripagano sempre, in qualsiasi lavoro. Se si vuole arrivare a fare quello che sta facendo Davide, le strade sono poche. O si è un campione, oppure non devi mollare mai. E più la strada è dura, più devi crederci. Sempre".



SUL RINNOVO - "Beh, sicuramente abbiamo accolto bene la notizia. Ora speriamo che riesca a contraccambiare con un buon lavoro. A memoria, Davidino è nato con il pallone in mano. All’età di 10 anni – dopo tante pressioni – abbiamo dato l’ok per il suo trasferimento al Milan. Direi che forse l’abbiamo indovinata. Sono stati fino ad oggi undici campionati fra alti e bassi, delusioni e gioie, ma si chiama vita".



SUL DUALISMO CON CONTI - "Un sincero augurio di buon rientro a questo ragazzo. Conti ad oggi ha dimostrato qualcosa in più di Davide, quindi penso sia giusto che giochi lui. Sono sicurissimo che Davide vivrà serenamente anche questo e che sarà professionale come sempre. Si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa"