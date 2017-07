Il papà del nuovo terzino del Milan, Andrea Conti, ha svelato a Sky Sport un curioso retroscena: “Il Milan lo aveva già preso ai tempi delle giovanili, nel portarlo a casa da Milano glielo dissi ma lui mi rispose che non gli piaceva e andò all’Atalanta. Anche io non volevo che andasse al Milan, preferivo l’Atalanta. Non per i campi ma perché l’Atalanta era la migliore società per le giovanili”.