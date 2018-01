Di tempo ce n’è ancora e, soprattutto negli ultimi giorni di trattative, le vie del mercato sono infinite, ma di certo il futuro di Gustavo Gomez non sarà al Boca Juniors: la giornata di ieri, infatti, ha chiuso la possibilità di emigrare in Argentina. O meglio, la possibilità resta aperta, ma con una grande limitazione: da oggi sono tesserabili giocatori che potranno giocare soltanto nelle coppe e non in campionato. Un paletto insormontabile, soprattutto alla luce del prolungato braccio di ferro economico tra Boca e Milan, che sono rimasti distanti un paio di milioni circa. Va però registrato il barometro tornato verso il sereno tra club rossonero e l’agente del giocatore, Paraja. Ieri c’è stato un altro incontro, che ha smorzato le tensioni. La nuova ipotesi di lavoro riguarda il Celta Vigo, da cui si attende una proposta ufficiale.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista rossonero Zanellato va in prestito al Crotone. La squadra di Walter Zenga fa poker. Dopo aver chiuso gli arrivi in Calabria di Capuano, Benali e Ricci, ieri è stata la giornata della definizione dell’affare Niccolò Zanellato, che arriverà in rossoblù in prestito dal Milan. Ieri pomeriggio una delegazione del Crotone, composta dal presidente Gianni Vrenna, il figlio Raffaele e il d.s. Ursino, ha incontrato i rossoneri a Casa Milan per raggiungere un’intesa di massima per il prestito semestrale del talentuoso centrocampista classe 1998. In serata c’è stato poi un contatto con l’agente del giocatore Giuseppe Riso per limare i dettagli del suo nuovo accordo con il club calabrese. L’affare dovrebbe concludersi con tutte le trafile burocratiche solo oggi, prima che Zanellato viaggi effettivamente verso Crotone per visite e firma. Zenga e i nuovi compagni lo aspettano.



Il d.s. Ursino ha programmato il mercato per avere al rientro dalla sosta subito a disposizione i primi tre colpi Capuano, Benali e Ricci (andato subito a segno, con un gran gol contro il Verona) sotto precisa richiesta di Zenga. Tre acquisti che si sono stabiliti immediatamente tra gli undici titolari e che dovranno essere protagonisti nella caccia alla salvezza. L’ultimo acquisto, in chiusura di mercato, doveva essere un giovane talento da lanciare nel calcio dei big: una descrizione che combacia perfettamente con Zanellato, chiuso al Milan. Defilati adesso i nomi degli attaccanti Pinamonti (Inter) ed Edera (Torino) in prestito. In uscita, Romero va verso il Getafe, Tonev invece è in direzione Grecia: il bulgaro si sta avvicinando all’AEK Atene.