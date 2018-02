Il dottor Mazzoni, dello staff medico del Milan, ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri, a partire da Nikola Kalinic: "Sta molto meglio, oggi si è allenato in gruppo. Musacchio, invece, non si è allenato precauzionalmente per un dolore al polpaccio, nelle prossime ore si valuterà l'entità".



SU CONTI E STORARI - "Conti sta bene, il ginocchio è ok e i test atletici fatti hanno dato esiti soddisfacenti. Ora sta seguendo un programma di riatletizzazione individualizzato e l'obiettivo vero è di alzare il livello di condizione atletica. Storari? Un recentissimo esame ha confermato che la cicatrizzazione della lesione muscolare del polpaccio è completa, sta facendo esercizi di rieducazione del gesto atletico e a giorni tornerà in campo".