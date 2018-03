Il Milan di Gennaro Gattuso ha iniziato a lavorare in vista della sfida con l'Arsenal sotto gli occhi di Yonghong Li. Questo il racconto della seduta odierna: "Dopo una breve permanenza in palestra per l'attivazione muscolare, la squadra è uscita sul campo centrale dove ha iniziato l'allenamento con esercitazioni fisico-atletiche. A seguire, il gruppo è stato diviso in due per svolgere: un lavoro di corsa; una serie di esercizi di agilità eseguiti tra gli ostacoli bassi; delle esercitazioni tecniche. Spazio poi ad un lavoro tattico sulle varie fasi di gioco, il tutto finalizzato alla prossima partita che vedrà i rossoneri affrontare l'Arsenal nella gara di andata per gli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 8 marzo a San Siro".