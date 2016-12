Intoccabili. Gli italiani di questo Milan, giovani e forti, sono più di una risorsa per una società che sta puntando tanto sui ragazzi più talentuosi. E di sicuro, questa stagione sta esaltando le qualità di Alessio Romagnoli: il centrale classe '95 preso dalla Roma un anno e mezzo fa sta rendendo in modo importante, dopo un inizio non proprio felice nell'annata scorsa. Per questo, nel 2017 del nuovo Milan - aspettando che diventi cinese - ci sarà una discussione per il rinnovo di Romagnoli, già messa in agenda.



Nulla di urgente o immediato, sia chiaro. Anche perché Romagnoli ha un contratto fino al 2020 e non ha fatto alcuna richiesta. Né alcun contatto in quest'ottica c'è stato con Milan. Ma nei pensieri del club entro l'anno solare si valuterà un rinnovo per blindare Alessio fino al 2021 e portare il suo ingaggio oltre i 2 milioni di euro all'anno con bonus, al livello dei giocatori più importanti di questo Milan. Un modo per rispondere anche ai suoi rifiuti eccellenti, tra cui la scelta di rimanere rossonero quando il Chelsea lo ha cercato nell'estate scorsa con insistenza e il club ha alzato il muro blindando Romagnoli. Nel 2017, partiranno i dialoghi per renderlo ancor più intoccabile.