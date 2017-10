Che Vincenzo Montella non stia attraversando un periodo semplice alla guida del Milan é un dato di fatto. I risultati e le prestazioni scadenti hanno portato il ds Mirabelli e l'ad Fassone ad un autentico faccia a faccia nella giornata di ieri per parlare del suo futuro.



DERBY DECISIVO? - A Montella é stata ribadita la fiducia, ma la prossima gara, il derby contro l'Inter non potrà essere sbagliata. I segnali di ripresa mostrati nei primi 20 minuti con la Roma devono essere confermati e ampliati, ma se arriverà un altro pesante ko la panchina dell'allenatore campano traballerà pericolosamente.



CONTE A GIUGNO - Difficile ipotizzare un nome credibile per la sostituzione immediata, eppure secondo il Corriere dello Sport c'é comunque viva nella testa dei dirigenti rossoneri l'idea di riportare in Italia a giugno Antonio Conte. L'allenatore salentino ha ribadito la volontà di tornare in Italia e i contatti poi sfumati lo scorso maggio ora potrebbero portare ad un sì. Tanto dipenderà dai risultati di quest'anno, l'accesso alla prossima Champions League non potrà essere fallito.