In casa di mancata Champions League, il Milan venderà un top player. Lo ha fatto capire chiaramente Fassone nei giorni scorsi, intanto il nome sembra poter essere quello di Suso o Gigio Donnarumma: entrambi hanno una clausola rescissoria nel proprio contratto e in caso di cessione, si farà riferimento a quella per il prezzo e per eventuali compratori.