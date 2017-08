Non solo Niang nel mirino del Torino, ma anche un altro attaccante del Milan. Si tratta di Patrick Cutrone, centravanti rossonero e bomber dell'estate milanista: come scrive Tuttosport, i granata vogliono portarlo sotto la Mole il classe '98 in prestito con diritto di riscatto, alto riscatto. Lasciando, poi, il diritto di recompra alla società rossonera, come fecero Juve e Real Madrid per Alvaro Morata, l'idolo del numero 63 rossonero.