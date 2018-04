Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Torino non ha intenzione di abbassare le proprie pretese per l'eventuale cessione estiva di Andrea Belotti. La quotazione sarà comunque alta, e sebbene non arriverà alla clausola rescissoria da 100 milioni (valevole solo per l'estero) non scenderà sotto quota 70 milioni. Il Milan è avvisato.