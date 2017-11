Lorenzo Pellegrini si sta prendendo la Roma. Qualità, personalità e spazio ritagliato a centrocampo complice un inizio di stagione non indimenticabile per Kevin Strootman: sì, quel centrocampista classe '96 che Di Francesco ha lanciato e coccolato a Sassuolo sta dimostrando di valere anche la Capitale. Ma per qualcuno è un rimpianto; perché se la Juventus ha provato a prenderlo senza successo più volte e non ha ancora mollato la presa, il Milan è la squadra che ha tentato il colpo con maggiore insistenza in estate e a cui probabilmente avrebbe fatto più comodo Pellegrini.



L'UOMO GIUSTO - Adesso nel suo contratto c'è una clausola da 25 milioni, ma il Milan in estate ha provato a convincere il giocatore per poi trattare con il Sassuolo visto il passaggio necessario con la Roma. Niente da fare, i giallorossi hanno dato garanzie e si sono ripresi Lorenzo, pallino dell'allenatore anche avallato da Monchi. In questo Milan sarebbe stato perfetto: ordine, qualità e talento giovane in un reparto dove più di qualcosa sta mancando da inizio stagione, magari accanto a Kessie. In futuro chissà, in quell'ottica si sono attivati però tanti club stranieri; il Milan ci ha provato, Fassone e Mirabelli volevano Pellegrini. Oggi, perno di una Roma che non ha intenzione di perderlo.