Giungono conferme dopo le prime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Villarreal è in trattativa col Milan per l'attaccante Carlos Bacca. Come riporta Sky Sport, gli ottimi rapporti tra i due club ha aperto un nuovo dopo l'arrivo in rossonero nel 2012 di Zapata e nel corso di questa estate di Musacchio. Il club spagnolo ha manifestato la sua disponibilità a trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ossia una delle sue fortmule contemplate dal Milan per privarsi di un calciatore pagato oltre 30 milioni di euro nel 2015 e con un contratto da 3,5 milioni netti a stagione in scadenza a giugno 2019. Un'operazione che ha preso il via ma che rimane complicata per i costi, in quanto i rossoneri non vogliono mettere a bilancio una minusvalenza e trattano sulla base di una cifra complessiva tra i 15 e i 20 milioni.