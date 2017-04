Il Milan non giocherà il derby di sabato con la classica divisa rossonera, ma scenderà in campo con la maglia bianca: l'indiscrezione circolata nelle ultime ore trova conferme, onde evitare i problemi cromatici della partita d'andata il club di via Aldo Rossi è orientato a presentarsi alla stracittadina con la seconda divisa, esattamente 20 anni dopo l'ultima volta. Era il 13 aprile 1997, e allora andò decisamente meglio all'Inter: 3-1 per i nerazzurri, in casa proprio come nel prossimo derby, a nulla valse l'ultima rete milanista di Roberto Baggio (di Djorkaeff, Zamorano e Ganz i gol interisti).



Giocare in bianco il derby però non porta fortuna neanche all'Inter: la sfida di Champions League del 2005 andò al Milan con un secco 2-0.



(fonte foto storiainter.com)