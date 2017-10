Nonostante non sia ancora pienamente protagonista con la maglia del Milan, André Silva è uno dei giocatori più amati, non solo in Italia. E' molto apprezzato anche in Cina, dove la sua maglietta risulta essere la più venduta sul mercato asiatico. L' attaccante portoghese ha segnato ieri sera contro la Svizzera ed è in continua crescita. Con i rossoneri, tra campionato e coppa, ha totalizzato nove presenze impreziosite da 6 gol e 1 assist.