C'è un Milan che gioca sempre, spesso senza ottenere risultati, soprattutto al cospetto di giocatori dello stesso livello che, altrettanto spesso, risultano superiori. Franck Kessie e Lucas Biglia sono spesso in difficoltà, faticano soprattutto dal punto di vista atletico e in tanti si stanno chiedendo se ci sia qualcosa che non va nella condizione fisica dei due.



CORSA O TESTA? - Il Milan fatica a reagire quando va sotto nel risultato e questo potrebbe essere sia un problema di testa, dovuto al particolare momento che sta attraversando la squadra, sia di natura atletica. I dati raccolti a Milanello secondo la Gazzetta dello Sport, non sono confortanti. Il Milan è terzultimo nella classifica dei chilometri percorsi in campo in Serie A un dato che è crollato fino all'ultimo posto se si considerassero solo le ultime quattro giornate.



NUOVO PREPARATORE - Dopo l'allontanamento di Emanuele Marra la preparazione al momento è nelle mani di Cristian Iriarte, già uomo dello staff di Montella. Il Milan, tuttavia, sta cercando un nuovo preparatore e secondo la rosea la scelta è ricaduta sul belga di origini italiane Mario Innaurato, attualmente nello staff del c.t. della Costa d’Avorio, Wilmots. Non a caso la nazionale di Franck Kessie, l'uomo che più sta soffrendo e che più condiziona il rendimento della squadra.