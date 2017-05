#Milan: l'agente del Papu Gomez arriva a Casa Milan pic.twitter.com/jFimXYiv3t — calciomercato.com (@cmdotcom) 19 maggio 2017

Giuseppeagente tra gli altri dei calciatori dell'Atalanta Alejandro "Papu"e Andreaesterno e centravanti protagonisti della splendida stagione disputata dagli uomini di Gasperini, scome rilevato dall'inviato di Calciomercato.Com Daniele Longo, presente sul posto.- Si stanno intensificando i contatti per quanto riguarda il Papu:L'incontro di oggi è un segnale, da punto di vista dell'interessamento da parte del club rossonero:che sta cercando di capire quanto lo valuti l'Atalanta. Il prezzo del cartellino del Papu dovrebbe aggirarsi intorno aiconsiderano che è in scadenza nel 2020 con i bergamaschi ma che ha ormai quasi 30 anni.- Il Milan ha poi parlato con Riso anche del, per capire se l'Atalanta è intenzionata a trattenerlo o vorrebbe cederlo. Si è deciso di l, ormai promesso rossonero. I rossoneri stanno. Non solo discorsi su Petagna, ma anche sulda tempo obiettivo del Milan per la mediana.Con Riso i discorsi sono andati anche su Simepassato l'anno scorso dal Sassuolo all'e poco impiegato in questa stagione, anche per un brutto infortunio al ginocchio. I dirigenti rossoneri hanno chiesto informazioni sul difensore esterno, che comunque è sempre stato apprezzato in Via Aldo Rossi.- Si è parlato anche di un altro assistito da Riso, il centrocampistaNiccolòche dalla Primavera dovrebbe svolgere il ritiro con la prima squadra nella prossima stagione.Riso è infatti agente di parecchi ragazzi rossoneri, e il punto è stato fatto anche per capire quale sarà il loro futuro.