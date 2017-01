19.15 - I primi esami sul ginocchio di Ignazio Abate, sostituito al 26' per una botta, avrebbero evidenziato solo una forte contusione: non sembra esserci eccessiva preoccupazione per le condizioni del terzino rossonero.



Infortunio per Ignazio Abate: il Milan deve fare a meno del proprio capitano dopo 26 minuti di gioco della sfida contro il Cagliari, per una brutta botta occorsa in occasione di uno scontro di gioco con il difensore dei sardi Bruno Alves. Il terzino ha riportato una contusione al ginocchio sinistro: accompagnato ai margini del campo dallo staff sanitario rossonero, non ce l’ha fatta e ha chiesto il cambio. Al suo posto Antonelli.