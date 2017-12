Il derby di Coppa Italia si avvicina, le novità di formazione anche con riflesso sul fantacalcio. L’ultima arriva dal Milanper Gianluigi Donnarumma: secondo Sky Sport, il portiere rossonero ha avuto un problema all’inguine nelle ultime ore dunque rischia di saltare la sfida con l’Inter. Per lui un 60% di possibilità di recuperare, ma rimane un piccolo problema da considerare fino all’ultimo per lo staff medico. Non dovesse farcela, pronto Storari. La formazione è decisa per il resto. Bonaventura (favorito su Cutrone) tornerà nel tridente offensivo del 4-3-3 insieme a Kalinic e Suso mentre in mediana c’è Locatelli in pole position con Biglia – al ritorno da titolare – e Kessié. In difesa, più Calabria di Abate mentre Bonucci, Romagnoli e Rodriguez completano il poker della linea arretrata.