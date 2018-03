Domenica sera si troveranno di fronte al Giuseppe Meazza, per un derby fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Ma Milan e Inter si preparano ad affrontarsi anche in un'altra stracittadina, quella che andrà in scena sul mercato a partire da giugno. Al momento le due milanesi sono al lavoro per bloccare con anticipo dei parametri zero (Strinic e Reina i rossoneri, de Vrij e Asamoah i nerazzurri), ma hanno in comune un obiettivo importante per il centrocampo: Arturo Vidal.



DECIDE LA CHAMPIONS - Secondo Tuttosport, infatti, i due club hanno avviato i primi contatti per l'ex centrocampista della Juventus, in scadenza di contratto nel 2019 col Bayern Monaco. I bavaresi si sono già aggiudicati la corsa a Leon Goretzka, dando il segnale forte dell'intenzione di rinnovare la propria mediana, e possono lasciar partire il cileno con un anno di anticipo. Vidal, classe '87 e con un ingaggio da 6 milioni di euro, sarebbe felicissimo di tornare in Italia: chi centrerà la qualificazione Champions sarà favorito.