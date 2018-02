Il derby tra Milan e Inter, che si disputerà domenica sera, si conferma campione per biglietti richiesti e l’evento italiano che maggiormente attrae stranieri allo stadio. Secondo i dati di StubHub (piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay), quasi il 63% dei biglietti venduti per il match meneghino sono stati acquistati da tifosi esteri. Regno Unito, USA e Giappone si posizionano sul podio, ma non mancheranno tifosi provenienti anche da Francia, Germania, Cina, Irlanda, Austria, Svizzera, Danimarca, Spagna, Polonia, Svezia, Benelux, Olanda, Norvegia e, addirittura, dall’Argentina.



Tra coloro che sono disposti a spendere di più per garantirsi i migliori posti sugli spalti per assistere allo storico duello troviamo gli americani al primo posto, seguiti da cinesi e giapponesi.



Dal 2016 al 2018, la notorietà del derby di Milano ha continuato a crescere a livello internazionale. Milan-Inter è l’unico evento in Italia che entra nella classifica dei 10 eventi più venduti al mondo nel 2018 su StubHub:



1. Sei Nazioni 2018 - Francia - Inghilterra, Francia

2. Barcellona - Chelsea, Spagna

3. Barcellona - Atletico Madrid, Spagna

4. Manchester City - Chelsea, Regno Unito

5. Barcellona - Real Madrid, Spagna

6. Arsenal - Manchester City, Regno Unito

7. PSG Paris Saint Germain - Real Madrid, Francia

8. Tottenham - Huddersfield, Regno Unito

9. Tottenham - Juventus, Regno Unito

10. Milan - Inter, Italia.