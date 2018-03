Milan-Inter, derby della 27a giornata che vale come uno spareggio per un posto nella prossima Champions League e previsto inizialmente per lo scorso 4 marzo, verrà recuperato mercoledì 4 aprile alle ore 18.30. E' quanto stabilito dalla Lega di Serie A, che nei giorni scorsi aveva definito date e orari dei recuperi delle partite rinviate per la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori. La Lega ha dunque applicato i criteri previsti dal suo regolamento, secondo cui un match non possa essere posticipato oltre i 15 giorni successivi alla data originaria e che debba comunque essere recuperato nella prima data utile.



Dopo l'eliminazione del Milan dall'Europa League, è stato individuato proprio il 4 aprile, ossia a 4 giorni di distanza dal turno pasquale, nel quale la formazione di Gattuso sarà impegnata sul campo della Juventus. Il club di via Aldo Rossi aveva manifestato nei giorni scorsi la preferenza per la collocazione del derby in un giorno festivo, per esempio il 25 aprile, per avere un afflusso maggiore e guadagni al botteghino superiori per una partita di tale importanza, ma è mancato il via libera a questa opzione da parte dell'Inter e di altre società di Serie A.