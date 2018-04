Milan-Inter, derby valido per il recupero della 27a giornata di Serie A e con un significato molto importante in chiave Champions League, sarà diretta dal signor Di Bello di Taranto; gli assistenti saranno Costanzo e Preti, mentre gli addetti al VAR sono Valeri e Schenone. Il match di San Siro sarà analizzato come sempre attraverso la nostra moviola.





20' AMMONITO CANCELO: il difensore portoghese stende Calhanoglu e viene sanzionato da Di Bello, giallo corretto



22' MANCA UNA PUNIZIONE AL MILAN: Skriniar stende Cutrone al limite dell'area, Di Bello sbaglia a far correre. Era calcio di punizione.



38' IL VAR ANNULLA IL GOL DI ICARDI: l'attaccante argentino è con un piede avanti rispetto a Bonucci e il VAR Valeri segnala la posizione a Di Bello, che non convalida la rete su assist di Candreva.



57' ICARDI A LATO MA NON ERA FUORIGIOCO: palla dentro di Rafinha per Candreva che, in posizione regolare, serve Icardi che mette clamorosamente a lato. L'assistente alza la bandierina ma sembrava tutto buono



58' GIUSTI I GIALLI A PERISIC E SKRINIAR: corrette le ammonizioni per il croato che, dopo un fallo su Bonucci, protesta esageratamente con Di Bello; lo slovacco stende invece Calhanoglu, lanciato pericolosamente verso l'area di rigore



67' CUTRONE, ROVESCIATA IN FUORIGIOCO: corretta la decisione del primo assistente Costanzo di alzare la bandierina sulla spettacolare girata dell'attaccante del Milan.



71' CANDREVA SU CALHANOGLU, GIALLO: intervento a gamba tesa sul turco, corretto il giallo di Di Bello