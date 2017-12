Derby di Coppa Italia, alle 20.45 Milan e Inter si affrontano per i quarti di finali e decidere chi affronterà in semifinale la Lazio: arbitra Guida, assistenti Meli-Crispo, quarto uomo Pairetto, VAR Massa, AVAR Vuoto. Di seguito tutti gli episodi da moviola.



SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE



115'- Borja Valero protesta per la mancata concessione di un fallo di Biglia su Perisic: giallo per il centrocampista dell'Inter.



111'- Vecino entra in ritardo su Bonaventura: ammonito.



PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE



104'- Nell'occasione del gol ammonito Cutrone, reo di essersi tolto la maglietta per esultare.



104'- Regolare il gol di Cutrone: l'attaccante del Milan scatta sul filo del fuorigioco e fredda Handanovic, il Var conferma la regolarità della posizione di partenza.



SECONDO TEMPO



83'- Il Milan chiede un altro rigore: Ranocchia 'abbraccia' Cutrone su calcio d'angolo, per Guida è tutto regolare.



73'- Altre proteste Milan: Bonaventura chiede il rigore per fallo di mano di Gagliardini, arbitro e Var non concedono. Decisione corretta, braccia attaccate al corpo e pallone che colpisce il petto del centrocampista nerazzurro.



72'- Brutta entrata di Skriniar su Kalinic: punizione per il Milan e ammonizione per il difensore dell'Inter.



63'- Nagatomo devia in corner la conclusione dalla destra di Suso, Guida e gli assistenti non vedono e concedono la rimessa dal fondo per l'Inter.



51'- Giù in area interista anche Kalinic dopo uno stop di petto per la spinta di Cancelo, niente calcio di rigore.



46'- Kalinic cade in area su sviluppi di corner, l'arbitro assegna correttamente fallo contro il croato.



PRIMO TEMPO



30'- Ora è l'Inter a invocare il penalty: Perisic lamenta un intervento con il braccio di Bonucci sul suo cross, Guida lascia correre e il Var non interviene: decisione corretta, il braccio del capitano del Milan è aderente al corpo.



25'- Annullato il vantaggio dell'Inter: Donnarumma devia il pallone crossato in area da Perisic e fa autogol, l'arbitro inizialmente convalida ma dopo la revisione del Var annulla per evidente posizione di fuorigioco di Ranocchia, che ostacola l'intervento del portiere rossonero.



20'- Duro intervento di Biglia su Vecino a centrocampo: cartellino giallo per l'argentino.



16'- Locatelli cade in area e chiede un calcio di rigore, Guida ammonisce per simulazione il centrocampista del Milan: decisione corretta, caduta accentuata senza contatto.



9'- Bonucci invoca un rigore: il capitano del Milan cade dopo una trattenuta di Gagliardini su corner, l'arbitro invece assegna fallo in favore dell'Inter. Il Var non interviene.