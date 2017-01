Quello appena trascorso è stato il primo weekend calcistico del 2017 in Serie A, dopo la pausa delle feste natalizie: è stato un weekend "brutto, sporco e cattivo", soprattutto per quanto concerne le squadre che stanno lottando per la zona Champions League. Il Napoli ieri sera contro la Samp, l'Inter oggi a mezzogiorno a Udine, la Lazio oggi pomeriggio con il Crotone e il Milan ad orario aperitivo contro il Cagliari hanno centrato quattro vittorie di misura, forse immeritate ma importantissime, perchè arrivate all'"Ave Maria", in quella che una volta era denominata zona Cesarini, ovvero nei minuti che contrassegnano la fine della partita.



LOTTA CHAMPIONS 'BRUTTA, SPORCA E CATTIVA' - Tonelli al 95', Perisic all'87', Immobile al 90' e Bacca all'88', questi i nomi dei quattro uomini del destino in grado di risolvere la contesa proprio quando tutto sembrava perduto: in particolare gli attaccanti di Lazio e Milan, che erano a digiuno da parecchio tempo, sono stati bravi a non andare nel panico e freddi nel decidere le loro rispettive gare tra gli ultimi cinque minuti dei tempi regolamentari e il recupero. Reti pesanti come macigni, che infiammano la lotta Champions in maniera esplosiva: la lotta che invece non sembra riguardare il primo posto, visto che la Juve ci ha messo sette minuti a sbloccare il match contro il Bologna. Un'altra differenza tra la squadra cannibale di Allegri e le inseguitrici, un altro weekend che fa capire che la lotta parte dal secondo posto. E sarà brutta, sporca e cattiva



@AleDigio89