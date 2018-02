Il derby di domenica 4 marzo tra Milan e Inter a San Siro coinciderà in calendario con le elezioni politiche nazionali, alle quali si aggiungono quelle per la scelta del nuovo governatore della Regione Lombardia. Alcuni consiglieri del Comune di Milano, notata la concomitanza con l'election day, hanno pensato di prendere l'iniziativa sottoponendo la questione al sindaco Giuseppe Sala, per tutelare in qualche modo l'affluenza alle urne. Il vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Alessandro De Chirico, lo ha fatto formalmente, scrivendo una lettera al primo cittadino del capolouogo lombardo e al prefetto, e chiedendo loro di valutare la possibilità di chiedere un anticipo della partita al 3 marzo.