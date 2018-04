. Dopo l'inchiesta di Calciomercato.com a firma Pippo Russo, che ha denunciato alcune operazioni di mercato tra Chievo e Cesena e gli aggiornamenti su altre società come Vicenza e Pescara,Come riporta il Corriere della Sera, l'ex amministratore delegato rossonero e oggi senatore di Forza Italia, Adriano, e il presidente nerazzurro, Erick. L'inchiesta nasce a Genova, per alcune operazioni condotte dalla società di Enrico Preziosi, ma il filone che riguarda le due società milanesi è stato trasferito al capoluogo lombardo per competenza territoriale. Nel mirino delle indagini del sostituto procuratore Giordano Baggio sono finiti alcuni. Operazioni relative a calciatori non di primo livello, le cui valutazioni sarebbero state gonfiate per "aggiustare" i bilanci dei club.che Inter e Milan finiscono nel mirino delle autorità per situazioni simili: in passato i due club e alcuni dirigenti (tra cui lo stesso Galliani e l'ex patron nerazzurro, Massimo Moratti) furono indagati per alcuni scambi inseriti nel bilancio 2003/2004 , con l'inchiesta della procura di Milano che allora si concluse con l'archiviazione.