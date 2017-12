Roberto Pruzzo, attaccante ex Roma e Genoa, parla a Radio Radio del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter andato in scena ieri sera a San Siro: "Al di là del risultato, è stata una partita deludente. Del resto, la classe non si compra al supermercato. Bisogna capire come e dove sono stati spesi i soldi sul mercato per giocatori di seconda e terza fascia. Altrimenti il risultato è questo: una mediocrità tecnica. Il Milan comunque ha avuto più determinazione e l'ha portata a casa".