La diatriba sulla data del rinvio del derby sta lasciando strascichi importanti nei rapporti fra Milan e Inter. Le due società milanesi non sono mai state così distanti per colpa di screzi che continuano a susseguirsi fin dal momento della cessione della proprietà rossonera da Berlusconi a Yonghong Li.



I DIRIGENTI - Sì perchè la scelta di imporsi sul Milan sulla data di recupero del derby rinviato per la sfortunata scomparsa di Davide Astori è soltanto l'ultima goccia di un rapporto sempre più conflittuale. Secondo Tuttosport, l'Inter non ha gradito il continuo "scippo" da parte della proprietà rossonera di componenti dirigenziali nerazzurri (Fassone e Mirabelli sono soltanto il vertice dell'Iceberg).



SAN SIRO - Da tempo, inoltre, le parti sono sempre più propense a farsi dispetti piuttosto che collaborare anche sulla gestione di San Siro, provocando soprattutto l'ira del comune da un lato, ma anche dell'Inter che sull'impianto è pronta ad investire anche da sola. Per un rapporto tesissimo destinato ad inasprirsi ancora di più nei prossimi mesi.