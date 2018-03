A seguito del rinvio del Derby di Milano, che si giocherà il 4 aprile alle ore 18.30, AC Milan intende condividere le seguenti informazioni utili con tutti i tifosi in possesso di un biglietto per la partita:

- tutti i biglietti emessi per la data del 4 marzo sono validi per il recupero del 4 aprile;

- i tifosi che non potranno assistere alla partita, avranno la facoltà di cedere il biglietto ad altro utilizzatore mediante il servizio di cambio nominativo disponibile sul sito acmilan.com. Qualora l'abbonamento sia stato precedentemente ceduto ad un altro utilizzatore, l’operazione di cambio nominativo dovrà essere ripetuta.

Inoltre, al fine di agevolare i propri tifosi che non potranno essere presenti al recupero del 4 aprile né cedere i titoli in loro possesso, AC Milan ha previsto la possibilità di richiedere un voucher, di pari valore dei biglietti non utilizzabili, spendibile per le prossime partite di Campionato che saranno disputate a San Siro, fino alla fine della corrente stagione sportiva.

A partire da domani, nella sezione biglietteria del sito ufficiale acmilan.com, saranno disponibili ulteriori approfondimenti sulle modalità di richiesta del voucher, tutti i dettagli operativi sull’utilizzo dei biglietti già emessi nonché le date dell’apertura delle vendite dei biglietti residui per la gara Milan-Inter del 4 aprile.