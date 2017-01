14.00 Ocampos al Milan dal Genoa: la formula sarà quella del prestito secco, poi a giugno il Milan valuterà com Genoa e Marsiglia, che deve dare ancora ok formale, il da farsi. Le visite mediche sono comunque già in programma, probabilmente per la giornata di domani.



13.45 Ocampos al Milan dal Genoa: secondo quanto riporta Sky Sport ormai manca solo l'ultimo ok del Marsiglia (proprietario del cartellino), prima di concludere la trattativa. L'argentino sosterrà poi le visite mediche, prima dell'ufficialità dell'affare. Intanto Maxwell Acosty è ufficialmente un giocatore del Crotone.



L'arrivo di Lucas Ocampos al Milan dal Genoa si avvicina: c'è infatti intesa tra il club rossonero e il Genoa per quanto concerne il prestito dell'esterno argentino classe '94, unico obiettivo del mercato del Diavolo, senza alternative e senza fretta, secondo quanto constatato da Calciomercato.com. Il Milan potrebbe anche decidere di pagare il prestito fino a giugno, rendendolo quindi un prestito oneroso, anche se c'è ancora incertezza sulla cifra esatta. Tutto, come vi stiamo raccontando da giorni, dipende dal sostituto dell'ex Marsiglia per il Genoa. Ed è proprio da questo punto di vista che nella serata di ieri e nella giornata odierna c'è stata un'importante evoluzione.



ACOSTY AL CROTONE LIBERA PALLADINO - Il nome per il club di Enrico Preziosi è quello di Raffaele Palladino, esterno del Crotone, ex rossoblù che spinge per tornare alla corte di Juric, che lo ha allenato anche in Calabria: il tecnico dei pitagorici Nicola non è d'accordo con questa cessione ma la sensazione è che il trasferimento ci sarà, considerata anche la volontà del giocatore. Il club calabrese ha già preso le dovute precauzioni per sostituire l'ex Parma e Juve, con l'arrivo di Maxwell Acosty dal Latina, che dovrebbe firmare già in giornata. Decisiva per la scelta di Palladino la grande intesa con il tecnico croato del Genoa, oltre che l'idea di farlo entrare nel suo staff in futuro.



LE PAROLE DELL'AGENTE - Intatto, proprio in questi minuti c'è stato un contatto a Casa Milan tra l'agente di Ocampos, Pablo Sabbag, e l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. Milanews riporta di come sia stato fondamentale per studiare nel dettaglio il contatto di Ocampos, e riporta le parole ottimiste ma ancora attendiste di Sabbag: "Manca ancora qualcosa". La situazione è in continua evoluzione, noi continueremo a monitorarla e a raccontarvela.