Jakub Jankto al Milan, ora si aprono nuovi spiragli. I rossoneri sono alla ricerca di una mezzala per completare il reparto e dare fiato a Kessié, il ceco dell'Udinese è in cima alla lista dei desideri dalla scorsa estate ma dall'Udinese non hanno mai aperto a uno sconto. I nuovi sviluppi rivelati da La Gazzetta dello Sport tuttavia possono cambiare le carte in tavola.



JANKTO GRAZIE A GOMEZ - L'Udinese infatti sarebbe interessata a Gustavo Gomez, difensore in uscita dal Milan e già corteggiato dal Boca Juniors, che ne ha chiesto il prestito con diritto di riscatto ai rossoneri. Mirabelli e Fassone vorrebbero cedere il paraguaiano fare cassa e dare l'assalto a Jankto, ma l'interesse del club friulano apre a un nuovo scenario: scambio di prestiti con obbligo di riscatto. I Pozzo valutano il centrocampista ceco 25 milioni trattabili, il Milan non va oltre ai 18: l'idea rossonera sarebbe dunque quella di mantenere la valutazione di Gomez di 8 milioni, ai quali aggiungerne 10 per l'acquisto a titolo definitivo. Il dialogo è partito, lo testimonia la cena andata in scena tra Mirabelli e l'agente di Jankto Giuseppe Riso: il Milan stringe per Jankto.