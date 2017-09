Importante presenza allo stadio per Milan-Rijeka: sugli spalti di San Siro ci sarà Jorge Mendes. Il noto agente, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo, assisterà al match d’Europa League dei rossoneri: opportunità per vedere all’opera uno dei suoi assistiti, André Silva, che proprio la scorsa estate ha portato al Milan. L’attaccante ex Porto sin qui ha fatto molto bene in Europa League, segnando ben 5 gol.