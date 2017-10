Domani alle 18 a San Siro Milan e Juventus si ritroveranno di fronte 232 giorni dopo l'ultimo scontro diretto in cui, lo scorso 10 marzo la Juventus si impose per 2-1 allo Stadium con un rigore segnato al 95esimo da Paulo Dybala. Una sconfitta che scatenò la rabbia della squadra rossonera che maldigerì la scelta dell'arbitro Massa e che portò a ripercussioni all'interno degli spogliatoi bianconeri.



I DANNI AGLI SPOGLIATOI - Il Milan e i suoi tesserati si mostrarono furenti già in campo, con le proteste vibranti di Donnarumma ("Sempre loro" baciando lo stemma rossonero), e anche davanti alle telecamere con Montella ("loro protestano sempre. Il rigore l'ha dato Massa che era coperto e lontano"), ma a far discutere furono poi i danni agli spogliatoi denunciati dal club bianconero.



SCRITTE SUGLI SCUDETTI - In particolare qualcuno del Milan, verosimilmente uno dei dirigenti al seguito della squadra più che un giocatore, imbrattò con la scritta "Ladri di m...a" gli stemmi dei due scudetti revocati per Calciopoli ma comunque esposti nel corridoio dello Stadium che porta allo spogliatoio ospite. Oggi il quotidiano Repubblica ha pubblicato le prove fotografiche dei fatti che, finora, non avevano mai trovato un riscontro ufficiale. Il Milan, infatti, non negò mai ufficialmente il gesto dei suoi tesserati salvo però non presentare mai neanche le scuse per quanto accaduto nella pancia dell'allora Juventus Stadium. Ora c'è la certezza della colpa, chi sarà stato il colpevole?