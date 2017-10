E' stato il colpo del mercato italiano, con il passaggio dalla Juve al Milan il 14 luglio scorso. Leonardo Bonucci ha lasciato la società bianconera, dove è diventato grande, per sposare il nuovo corso rossonero. Come ricorda Tuttosport, la mattina del 14 luglio era stata strana per i tifosi juventini, che attendevano in campo il loro numero 19. Campo che Bonucci non ha mai visto: svuotato l'armadietto, ha incrociato i compagni salutando, in particolar modo, la vecchia guardia, quei senatori di cui anche lui faceva parte. Fu la fine della BBC, ex compagni di reparto che non incontrerà nella sfida di domani, vista la squalifica del numero 19, adesso rossonero.