Grande attesa per la partita tra Milan e Juventus in programma sabato alle 18.00 a San Siro e valida per l’11° giornata di Serie A. I biglietti sono esauriti in ogni ordine di posto e i botteghini dello stadio rimarranno pertanto chiusi. Importante seguito anche a livello televisivo, con oltre 200 paesi raggiunti dal segnale trasmesso in diretta dai broadcaster di tutto il mondo, grazie anche alle emittenti nazionali e internazionali presenti on site come Mediaset, Sky, Rai, beIN Mena, beIN Miami, beIN France, PPTV, DigiSport Hungary e Sky Perfect Japan. 730 milioni le persone stimate che seguiranno la partita in tv in tutto il mondo.



Sold-out anche in tribuna stampa, dove sono stati accreditati oltre 250 giornalisti italiani e stranieri, mentre sono più di 50 fotografi e 300 operatori tra tecnici audio e video che racconteranno la partita attraverso le immagini più belle. Tifosi d’eccezione saranno presenti in Tribuna Autorità come il CT della Nazionale Giampiero Ventura, il Team Manager azzurro Lele Oriali e il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Non mancheranno le leggende rossonere come Franco Baresi, Filippo Galli e Daniele Massaro oltre ai tanti Vip tra cui Teo Teocoli, Diego Abatantuono, Francesco Villa, Emis Killa e Andrea Montovoli.