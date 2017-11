Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, ha parlato del suo futuro a Przeglad Sportowy: "Mi piacerebbe continuare nel mondo del calcio, come allenatore o direttore sportivo. Magari anche nel Milan, porto i rossoneri nel cuore, così come in tutte le squadre in cui ho giocato. Neymar non è mai stato così in forma, potrebbe diventare campione del mondo. Ad oggi la rivalità tra Messi e Ronaldo è ancora forte, i media l'hanno cavalcata e per loro è uno stimolo. Non ho un contratto con nessun club però mi sento ancora un calciatore e nelle prossime settimane deciderò il mio futuro".