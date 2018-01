La difficoltà del Milan nel trovare la via della rete è stato il principale problema che ha investito sia Montella che Gattuso. Sia Andrè Silva che Kalinic, al momento, non sono stati capaci di rispettare la attese e si giocheranno la conferma in rossonero nel girone di ritorno.



UN GRANDE ATTACCANTE PER L'ESTATE - Una grande squadra non può prescindere da un grande attaccante. Questo il Milan lo sa e ne ha avuto una prova dolorosa specie nelle sfide contro le big del campionato. Ecco perchè il diktat per la prossima estate è chiaro: meno quantità ma più qualità nella campagna acquisti, le risorse saranno concentrate nella ricerca di un numero 9 con un curriculum da vero bomber, status che Kalinic ha confermato di non possedere.



BELOTTI CON LO SCONTO - Massimiliano Mirabelli apprezza Andrea Belotti, lo considera il centravanti ideale per puntare in alto. Il Milan ha intenzione di riaprire la negoziazione con il Torino, puntando allo sconto rispetto ai cento milioni di valutazione fatti solo la scorsa estate dal presidente Cairo. L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, cifra ritenuta congrua al valore del nazionale azzurro.