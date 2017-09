Dopo la doppietta realizzata nel 2-1 del Milan sull'Udinese, Nikola Kalinic ha parlato a Premium Sport: "Sono molto felice, però sono più felice per la squadra. Dobbiamo continuare così perché mercoledì c'è già un altra partita; se vogliamo fare una grande stagione dobbiamo giocare sempre così. Se preferisco giocare a una o due punte?

Per me è uguale, conta solo giocare. Decide il mister e l'importante è che arrivino i palloni in area di rigore. Possiamo arrivare tra le prime quattro? Penso di sì, ma dobbiamo vincere tutte le partite e guardare avanti. Solo questo conta. "