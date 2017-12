Il mestiere di attaccante del Milan, inteso come numero 9, bomber e trascinatore della squadra dal punto di vista offensivo, sembra essere diventato uno dei lavori più complicati al mondo: dal momento dell'addio ai colori rossoneri di una bandiera dorata come quella rappresentata da Filippo Inzaghi, una sorta di maledizione sembra essere caduta su chiunque si approcci ad indossare la casacca di centravanti del Diavolo.



ATTACCO DA INCUBO! - Tanti sono stati i fallimenti illustri, parecchi sono i rimpianti ma necessari sono i cambiamenti, se si vuole provare a salvare una stagione che dal punto di vista offensivo sta toccando i minimi storici per la società meneghina: 23 reti in 17 partite, il decimo attacco del campionato di Serie A. Solo quattro reti per Nikola Kalinic, schierato sempre titolare nelle ultime apparizioni e spesso apparso fuori luogo come terminale offensivo dei rossoneri, addirittura zero per Andrè Silva, schierato con meno continuità ma comunque acerbo per il massimo campionato italiano. Paradossalmente, il più adatto a vestire i galloni di bomber del Milan è sembrato finora Patrick Cutrone: otto reti stagionali, tanta voglia di spaccare il mondo e un fiuto per il gol non certo indifferente, in tutte le competizioni,



TOCCA A CUTRONE - La provocazione (ma non troppo) è dunque servita: perché Gattuso, nel match di sabato a San Siro contro l'Atalanta, non lancia dall'inizio il classe ' 98 ex Primavera, più in palla, sveglio e reattivo rispetto ai rivali? Nel 4-3-3 gattusiano si troverebbe a suo agio, al centro del gioco e spesso servito dagli esterni, in grado di poter sfruttare con maggior rapidità gli assist e le occasioni che lo spaesato Kalinic di questa stagione e il sonnecchiante Andrè Silva, poco avvezzo ai tattici match di Serie A, non stanno riuscendo a concretizzare. Spazio al giovane italiano dunque: anche perché, il tempo è scaduto da un po'.



