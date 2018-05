Non ha ancora deciso, ma i segnali vanno in una direzione. Nel dopogara della vittoria contro l'Hellas Verona Gennaro Gattuso ha tenuto aperto il ballottaggio riguardo il ruolo di attaccante centrale per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Cutrone, a segno sabato per l'ottava volta in campionato e prima scelta dei tifosi, o Kalinic, al quale l'ex guida tecnica del Pisa ha concesso 19'. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport l’allenatore fino a ieri non aveva ancora deciso, e probabilmente lo farà domani in base agli ultimi due allenamenti, ma da quanto filtrava Kalinic parrebbe leggermente favorito.



PERCHE' KALINIC - Se occorre cambiare il numero 9 in corsa per svoltare la partita, è senz’altro più indicato Patrick di Nikola. E comunque in una partita del genere l’esperienza non può non costituire un fattore rilevante nelle scelte. Fuori dai giochi, al momento, André Silva: nelle ultime otto partite i gol firmati dai centravanti sono stati soltanto due, quello di Cutrone contro il Verona e di Kalinic col Sassuolo, il portoghese ha avuto le sue occasioni, ma ha fallito.