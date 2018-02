Allenamento subito dopo il successo con la Sampdoria, per il Milan di Gennaro Gattuso: per chi è sceso ieri in campo, questa mattina c’è stato un lavoro defatigante in palestra. Per gli altri, invece, dopo il riscaldamento c’è stato un intenso lavoro fisico (prima un circuito e poi serie di ripetute sui 100 e metri e sui 50 metri) e successivamente una partitella a campo ridotto alla quale ha preso parte anche Nikola Kalinic, che potrebbe recuperare per il match di domenica sera contro la Roma, dopo i problemi di pubalgia. Nella prima parte, il croato ha svolto un lavoro personalizzato, secondo quanto riporta MilanTV.