L'inizio di stagione da urlo, poi il calo verticale coinciso con l'ennesima sconfitta nel derby (la terza conscutiva) che ha segnato ancora una volta una crisi difficile da sanare. Il Milan di Vincenzo Montella fatica a trovare un'identià e un gioco che possa collegare i reparti. Una difficoltà coincisa con il calo nel rendimento di colui che, proprio con le sue caratteristiche, riusciva a sanare questa lacuna: Franck Kessie.



HA SOTTOVALUTATO IL RIPOSO - Kessie è stato uno dei protagonisti assoluti dello strepitoso avvio di stagione fra preliminari di Europa League e precampionato. Perfino le prime uscite di Serie A, fino alla gara contro la Lazio, aveva visto il centrocampista ivoriano fra le sorprese più piacevoli. Poi il calo, coinciso con uno scadimento di forma sempre più evidente. Kessie (e lo staff rossonero con lui) ha sottovalutato il riposo (fondamentale quanto l'allenamento) avando giocato 1078 minuti su i 1260 giocati dal club rossonero. Ma c'è di più perchè anche la scelta di tornare prima dagli ultimi impegni della nazionale per rimettersi subito al lavoro due giorni prima degli altri non ha pagato e, al contrario ha appesantito ulterioremente una condizione non ottimale.



L'EUROPA LEAGUE LA CHANCE - Ora Vincenzo Montella si trova di fronte a un'occasione fondamentale rappresentata non solo dalla gara di Europa League, ma anche di un calendario agevole in vista della gara che fra 10 giorni vedrà i rossoneri affrontare la Juventus. Con l'Aek Atene Kessie dovrà riposare e al suo posto Locatelli potrà e dovrà dimostrare di poter sostituire l'ivoriano anche in una delle due gare contro Genoa e Chievo di Serie A. Una chance d'oro per l'intero staff rossonero, ma soprattutto per Kessie, in evidente riserva di energie e fondamentale per gli equilibri futuri del club.