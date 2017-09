Il video-parodia degli Autogol è dedicato al Milan, sconfitto 2-0 dalla Sampdoria. Il prof. Fassone spiega la lezione a capitan Bonucci ("arrivato dalla Juventus per spostare gli equilibri") e all'allenatore Montella, accusato di aver lasciato fuori Musacchio per far giocare Zapata contro Zapata: in teoria doveva annullarlo, ma in pratica gli ha fatto segnare il gol del vantaggio. Poi lo stesso Fassone ironizza sugli altri grandi acquisti richiesti: da Barzagli e Chiellini a Dybala e Messi. Montella non coglie l'ironia: lascerebbe in panchina anche l'asso argentino del Barcellona?